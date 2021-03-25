طاقة

“ضجيج قناة السويس لم يعد مؤثرا”.. أسعار النفط تهوي بأكثر من 5%

"توقف الحركة المؤقت ليس له تأثير جوهري دائم"
عبدالغفور أحمد محسن 7:42 م, الخميس, 25 مارس 21 7:42 م, الخميس, 25 مارس 21

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هوت أسعار النفط، اليوم الخميس، بأكثر من 5% متأثرة بضعف الطلب من أوروبا وهو ما تغلب على المخاوف من توقف الحركة بقناة السويس.

وحسب رويترز، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.20 دولار أو 5.2% إلى 57.98 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر خام برنت 2.79 دولار أو 4.3% إلى 61.62 دولار للبرميل.

“ضجيج قناة السويس”

وكان برنت قد قفز أمس بنحو 6٪ بعد الإعلان عن جنوح سفينة في قناة السويس، أحد أهم طرق شحن النفط في العالم.

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وقالت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، إنها علقت حركة المرور مؤقتًا بينما تعمل 8 قاطرات لتحرير السفينة الجانحة.

وقال نوربرت روكر ، المحلل في بنك “يوليوس بير”: “نعتقد أن الحادثة تسبب في الغالب ضجيجًا في السوق، لكنها تظل دون أي تأثير جوهري دائم”.

وأوضحت آن لويز هيتل، نائبة رئيس شركة “ود ماكينزي” إن التأخير لبضعة أيام في نقل النفط الخام عبر قناة السويس إلى أوروبا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يكون له تأثير طويل الأمد على الأسعار في تلك الأسواق.

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وتابعت: “تأثير توقف الحركة بقناة السويس على أسعار النفط محدود أيضًا لأن وجهة معظم ناقلات النفط هي أوروبا، لكن الطلب الأوروبي ضعيف حاليًا بسبب موجة الإغلاقات الجديدة التي تتبعها”.

وتخضع معظم أنحاء أوروبا حاليا لقيود على الحركة في إطار محاصرة موجة ثالثة من وباء كورونا.

وكان من الممكن أن يكون تأثير توقف الحركة في قناة السويس أكبر لو كانت أوروبا في حالة أفضل في معركتها ضد كوفيد 19.

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ويقول بيورنار تونهوجين المحلل لدى “ريستاد إنرجي”، إن التوقعات بعدم حدوث اضطراب ومشكلة مطولة هي من تسبب في أن التجار سرعان ما قاموا اليوم بتصحيح بعض مكاسب اليوم السابق”.

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بقلم عبدالغفور أحمد محسن

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