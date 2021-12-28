ضجة اعتزال تامر حسني .. استئذان قبل الانصراف المحتمل لفنان كامل الأوصاف

أحدث الفنان تامر حسني ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو له باحدى اللقاءات الاعلامية التي اجراها على هامش حفله الأخير الذي قدمه ضمن فعاليات اكسبو دبي 2021 . حيث اعلن تامر في اللقاء عن…

أحدث الفنان تامر حسني ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو له باحدى اللقاءات الاعلامية التي اجراها على هامش حفله الأخير الذي قدمه ضمن فعاليات اكسبو دبي 2021 .

حيث اعلن تامر في اللقاء عن تفكيره في اعتزال الفن والغناء تماما في يوم من الأيام لأسباب دينية معلقا ” “فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب، وقلت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها”.

وأحدث هذا التصريح لتامر جدل كبير على السوشيال ميديا ، لاسيما أنه ياتي تزامنا مع توقيت أعتزال المطرب الأردني الشاب أدهم النابلسي مؤخرا والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعتزاله الفن أيضا وتحريمه لما كان يقدمه للجمهور السنين الماضية .

عادل حقي : تامر حسني يتمتع بمواهب متعددة في الغناء والتمثيل وكتابة الافلام

قال الموزع الموسيقي عادل حقي الذي تعاون مع تامر حسني في ألبومه السابق ” خليك فولاذي ” ، أن تامر لم يعلن صراحة أنه سيعتزل الغناء كما اثير على السوشيال ميديا الساعات الأخيرة .

وأوضح أن إجابته كانت عامة أنه قد يفكر في يوم من الأيام في اعتزال الفن وذلك أمرا طبيعيا ، لأنه لايمكن أن يستمر انسان على نفس الطريق طيلة حياته وقد يفكر في تغيير مساره .

وأضاف حقي أن تامر حسني يتمتع بمواهب متعددة في الغناء والتمثيل وكتابة الافلام واخراجها ومؤخرا اخراج كليباته الغنائية ، فلو فكر في الاعتزال حاليا كما أشيع مالذي سيفعله بدلا عن حبه للفن ونجاحه وشهرته التي حققها منه.

وأردف قائلا ان السوشيال ميديا تقوم بتضخيم الأمور نوعا ما ، حيث حينما أعلن أدهم نابلسي اعتزال الفن مؤخرا حدثت ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لاعلم سببها ، حيث انه لم يكن مشهورا بدرجة كافية تستحق هذه الضجة أبدا لكن يبدوا اننا نهتم باي شي حتى لو كان لايستحق .

عوض بدوي : قد يفكر بالفعل تامر حسني في يوم من الأيام في اعتزال الفن

وقال الشاعر الغنائي عوض بدوي إن سبب ماقاله تامر حسني أدرك سببه وهو أن مهنة الفن من أصعب مايكون والتعامل فيها شيئا صعبا حقيقة والمجال فيه أنانية كبيرة ونرجسية .

وأضاف: “قد يفكر بالفعل تامر حسني في يوم من الأيام في اعتزال الفن ، لأنه يخضع لتوتر وضغط عصبي شديد ونفسي أيضا وحينما يحقق نجاحا يظل يريد النجاح الأكبر”.

وبرغم أن تامر حسني حقق نجومية طاغية في الوطن العربي ، لكنه قد يكتفي بذلك في يوم من الأيام ويسلك نهجا طريقا مختلفا في حياته، وفق بدوي