«ضب وثعابين وسلاحف».. إحباط محاولة تهريب حيوانات محظور تجارتها في مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، من ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم تهريب بعض الحيوانات المحظور الاتجار بها وتصديرها في مطار القاهرة.

وضبطت 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، بحيازتهم 68 سلاحف مصرية حيه، 75 ضب سيناوي، 6 ثعابين مخبأة داخل حقائبهم.

وبالعرض على الجهات المختصة بالميناء، أفادت بأن المضبوطات محظور الاتجار بها وتصديرها والتحفظ عليها بمعرفة الجهات المعنية.

وبمواجهتهم قرروا اعتزامهم تهريب المضبوطات بالخارج بغرض بيعها، وتحقيق إستفادة مادية.

واتخذت الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.