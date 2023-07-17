ضبط 94 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة (جراف)

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 94492 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

39089 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1244 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائي، 3 مخالفة أخرى لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، أعداد مخالفات المرور التي سجلتها الحملات المرورية والردارات، خلال يوم على مستوى الجمهورية: