ضبط 900 ألف وحدة ألعاب نارية بحوزة تاجر في الفيوم

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم ، من القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت 900 ألف وحدة ألعاب نارية، وذلك أثناء قيادته سيارة نقل بدائرة المركز.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.

كانت إدارة شرطة موانئ سفاجا قد تمكنت من ضبط كمية من المستلزمات الخاصة بشبكات الإنترنت بحوزة أحد الأشخاص في ميناء سفاجا البحري قبل دخولها البلاد.

واشتبهت إدارة شرطة موانئ سفاجا “ميناء سفاجا البحري”، بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في قائد سيارة نقل فارغ -مقيم بمحافظة المنوفية- واردة إلى الميناء على إحدى العبارات من موانئ إحدى الدول.

وعثر بحوزته على 79 قطعة مستلزمات خاصة بشبكات الإنترنت “راوتر، أطباق تقوية أجنبية الصنع، مخفاه داخل صناديق المعدات الخاصة بالسيارة قيادته بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لتهريبها داخل البلاد بقصد الاتجار، وقدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركي بمبلغ 574 ألفًا و620 جنيهًا.