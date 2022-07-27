ضبط 89 زجاجة خمور أجنبية الصنع بتعويضات مستحقة تتجاوز 3 ملايين جنيه

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة ممدوح رسلان مدير عام الإدارة بالاشتراك مع مباحث الجمارك من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناء على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق والإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام أحد الأشخاص ببيع المشروبات الكحولية عن طريق الدليفري .

وتم التواصل مع المدعو ج . ف . ع والإتفاق معه على شراء عدد من هذه الزجاجات وتشكيل لجنة بمعرفة مباحث الجمارك لضبطه بالتنسيق مع لجنة من الإدارة العامة للتحريات والضبط المكونة من حسن فكري مدير الاداراة وأحمد مرسى وعمرو عبد الحفيظ رؤساء أقسام بالإدارة ومحمد الخولى المفتش بالادارة.

وتم ضبطه ومعه كمية من الزجاجات وأرشد على مكان المخزن فتم ضبط 89 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) متنوعة الاشكال والأحجام أجنبية الصنع وملصق عليهم (مخصص للاستخدام الشخصى غير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية) بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و583 ألفا و972 جنيها.

وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 250 لسنة 2022 تحريات وضبط..

وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد مبلغ 52 ألف جنيه من المستحقات الجمركية وجار سداد باقى المستحقات لصالح الخزانة العامة للدولة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.