ضبط 89 ألف نسخة كتب تعليمية بدون تصريح في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 89 ألف نسخة كتب تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة في المرج بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن مالك مطبعة -كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة- بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وباستهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط المدير المسئول.

وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 89 ألف نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.