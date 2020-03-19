ضبط 89 ألف عبوة كمامات ومطهرات في حملات محتكري السلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط محتكري السلع وأدوات التعقيم، وأسفرت عن ضبط 271 قضية متنوعة، ضبط خلالها أكثر من 89 ألف عبوة كمامات ومطهرات.

وتنشر “المال”، نتائج جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية في التصدى للممارسات الاحتكارية، ومحاولات التلاعب في الأسعار خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات بمجال قضايا احتكار وحجب السلع، عن ضبط 11 قضية مستلزمات طبية، بإجمالي مضبوطات 6,040 آلاف عبوة كمامات، 76,744 ألف عبوة مطهرات، و450 كيلو جرام و395 لترًا مطهرات.

وضبطت 8 قضايا سلع غذائية، بإجمالي مضبوطات 104,477 طن أرز، ملح مكرونة، سكر، 121,081 ألف عبوة زيت طعام، عصائر، شاي.

وبمجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن والمتداول بالأسواق، ضبط 89 قضية مستلزمات طبية، بإجمالي مضبوطات 9,250 آلاف قطعة ماسك، جوانتي، 7,432 آلاف عبوة مطهرات، 900 قطعة كمامات.

وضبط 163 قضية سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات 1,393 عبوة سجائر، 9,940 طن سكر، زيت طعام، أرز، مكرونة، 2,616 عبوة خل، زيت زيتون، عسل.

واتخذت الإجراءات القانونية في كل القضايا المضبوطة في حملات شرطة التموين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التي تتخذها أجهزة الحكومة في سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية، لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وانطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية، والتي تأتي في مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة، لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب بأسعارها.

وكذا التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو اخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.