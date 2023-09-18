ضبط 8.9 ألف نسخة ملازم وكتب تعليمية مطبوعة بدون تصريح في القاهرة (صور)

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 8.9 ألف نسخة من الملازم والكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون، داخل مكتبة في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت أن مالك مكتبة -كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة- يعمل على طباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وباستهداف المطبعة المُشار إليها، ضبط مالك المكتبة.

وبالتفتيش في حضوره ضبطت 8950 نسخة لكتب وملازم تعليمية لمختلف المراحل التعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.