ضبط 8 محاولات تهريب بجمرك سفاجا

مها أبوودنتمكنت سلطات جمارك سفاجا، من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لبندقية ضغط الهواء بالمنظار وكمية من المستلزمات والمحاليل الطبية وأدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى، تم الاشتباه فى الراكب ق . ع . م مصرى الجنسية وبتفتيشه تبي

مها أبوودن

تمكنت سلطات جمارك سفاجا، من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لبندقية ضغط الهواء بالمنظار وكمية من المستلزمات والمحاليل الطبية وأدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى، تم الاشتباه فى الراكب ق . ع . م مصرى الجنسية وبتفتيشه تبين وجود بندقية ضغط الهواء بالمنظار مخفاة ضمن أمتعته الشخصية.

وفى المحاولات الأخرى تم ضبط 60 عبوة لغذاء حمام زاجل وكمية من الأدوية البشرية والمستلزمات والمحاليل الطبية وأدوات ومستحضرات التجميل وشاشات عرض مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بعدة ركاب مصريين قادمين من الخارج.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و 328 ألفا و 439 جنيها.

