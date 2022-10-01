ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية خلال يوم

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 8 قضايا تتعلق بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وذلك في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأظهرت نتائج قطاع أمن المنافذ عن ضبط 5 قضايا بمجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتنفيذ 251 حكمًا قضائيًا.

كما تمكنت من تحرير 1423 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 29 قضية بمجال الأمن العام.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.