ضبط 8 صبية لاتهامهم بالقاء حجارة من أعلى منطقة جبلية بحي الأسمرات

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إلقاء عدد من الصبية حجارة من أعلى المنطقة الجبلية الخلفية لحي الأسمرات ، بارتفاع 40 متر، والمطلة على امتداد محور حسب الله الكفراوي، تجاه محور الشهيد بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة.

وبالانتقال الفوري والفحص بالمنطقة المشار إليها، تبين عدم وجود شئ، وفي وقت لاحق وأثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بمحل الواقعة المشار إليها.

وأمكن ضبط 8 من الصبية -جميعهم مقيمين بدائرة القسم- أثناء تواجدهم أعلى الهضبة الجبلية المتاخمة لمسكنهم والمطلة على المحور المشار إليه، واللهو بالحصى والحجارة، واتخذت الإجراءات القانونية.