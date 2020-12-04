ضبط 8 أشخاص لمحاولتهم التجمع أمام أحد الأندية الرياضية بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 8 أشخاص أثناء محاولتهم التجمع أمام أحد الفنادق ومقر أحد الأندية الرياضية، الكائنة بشارع جامعة الدول العربية بالجيزة.

جاء ذلك أثناء بثهم فيديو مباشر لتحركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم سيدة –حاصلة على بكالوريوس– مقيمة بمحافظة القاهرة، سبق استغلالها حسابها الشخصي في بث مشاركة وتفعيل “هاشتاج” لدعم مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية.

ووجهت الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة النادى المشار إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.