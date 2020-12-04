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ضبط 8 أشخاص لمحاولتهم التجمع أمام أحد الأندية الرياضية بالجيزة

محاولة بثهم فيديو مباشر لتحركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أماني عوض 10:12 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20 10:12 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 8 أشخاص أثناء محاولتهم التجمع أمام أحد الفنادق ومقر أحد الأندية الرياضية، الكائنة بشارع جامعة الدول العربية بالجيزة.

جاء ذلك أثناء بثهم فيديو مباشر لتحركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم سيدة –حاصلة على بكالوريوس– مقيمة بمحافظة القاهرة، سبق استغلالها حسابها الشخصي في بث مشاركة وتفعيل “هاشتاج” لدعم مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية.

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ووجهت الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة النادى المشار إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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