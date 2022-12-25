ضبط 730 عبوة دوائية و750 كيلو ملح في حملات لـ«حماية المستهلك» على الأسواق

شن جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات حملات مكثفة على المحال التجارية و الأسواق لمتابعة مدى جودة السلع المقدمة للمستهلكين والتأكد من تاريخ صلاحيتها.

وقالت مصادر مسئولة في جهاز حماية المستهلك، إن الحملات أسفرت عن ضبط 750 كيلو ملح خشن مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 320 كرتونة مقرمشات سناكس مجهولة المصدر.

وأضافت المصادر – في تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 730 عبوة دوائية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية، لافتة إلى أن التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك ضد المخالفين.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة واليوم لمتابعة الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن من الحكومة، بالإضافة إلى التأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيه عدد من الجهات الرقابية منها جهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق وبيع السلع الغذائية.

وتستمر الحملات على مدار الساعة واليوم حرصا من الجهاز على التزام التجار بقرارات الحكومة الأخيرة حول أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى التفتيش المستمر على التجار لعدم احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.