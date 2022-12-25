ضبط 700 كيلو بانجو وأسلحة نارية في شمال سيناء

ضبطت الأجهزة الأمنية، أسلحة نارية وذخائر و 700 كيلو جرام من البانجو المخدر بحوزة شخص بمحافظة شمال سيناء بقصد الإتجار، وقدرت قيمتها المالية بمبلغ 7 ملايين جنيه، حسبما كشفت وزارة الداخلية-اليوم.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد كشفت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء- يتاجر في المخدرات متخذًا من دائرة قسم شرطة الحسنة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 700 كيلو جرام لمخدر البانجو، 2 بندقية آلية، 3 خزن، عدد من الطلقات لذات العيار، الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.