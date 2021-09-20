ضبط 70 ألف خرشوطة حبر مقلدة لطابعات إتش بي فى مصر وموزمبيق

بيع هذه المنتجات غير المصرح بها يعد انتهاكًا للملكية الفكرية ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة على كل من البائعين والموزعين

نجحت السلطات المحلية في مصر وموزمبيق في ضبط ما يقرب من 70 ألف خرطوشة حبر مقلدة لطابعة إتش بي، وفي الفترة بين فبراير ومارس 2021 ، داهمت سلطات إنفاذ القانون في مصر عدة منشآت تجارية كبيرة في الإسكندرية والقاهرة والجيزة والسويس، وصادرت ما مجموعه أكثر من 16 ألف منتَج مقلد. كما اعتقل المسئولون العديد من البائعين الذين كانوا يقومون بعمليات البيع غير القانونية لخراطيش طابعة إتش بي المقلدة في تلك المناطق.

في الوقت نفسه، أوقفت السلطات في منطقة مابوتو بموزمبيق بنجاح توزيع وبيع أكثر من 52 ألف خرطوشة طابعة إتش بي مقلدة بعد مداهمة المنشآت التي كانت تُستخدم لتخزين هذه المنتجات المقلدة غير القانونية.

صرح شارل سنيمان، العضو المنتدب بشركة إتش بي لأسواق خارج أوروبا: “تم تصميم خراطيش إتش بي الأصلية لتقديم نتائج عالية الجودة وتجربة مستخدم رائعة باستمرار. لا يقتصر الأمر على كون الحبر مقلدًا بشكل غير قانوني وأن خراطيش مسحوق الحبر المقلد ضارة بالبيئة، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الأجهزة، مما يؤدي إلى ضعف تجربة المنتج للعملاء.

وأوضح سنيمان أن بيع هذه المنتجات غير المصرح بها يعد انتهاكًا للملكية الفكرية ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة على كل من البائعين والموزعين،

“حيث إن نجاح عمليات الضبط الأخيرة في المنطقة هو شهادة على الشراكة القوية التي تتمتع بها إتش بي مع السلطات المحلية والشركاء، وسنواصل استخدام برنامج إتش بي لمكافحة التمييز والاحتيال الممتاز لحماية العملاء من الأنشطة غير القانونية”.

وتابع أن المنتجات المقلدة بمثابة مشكلة كبرى بالنسبة للمستخدمين، فيمكن أن تتسبب الخراطيش المقلدة غير القانونية في حدوث العديد من المشكلات في الأداء والموثوقية. في حال تعطل الطابعة بسبب استخدام حبر الطابعة مقلد وغير قانوني، فقد يصبح ضمان الشركة المصنعة غير صالح.

في المقابل، تم تصميم منتجات إتش بي الأصلية لتلبي معايير الجودة والموثوقية الصارمة لشركة إتش بي، استنادًا إلى تاريخ طويل من البحث والتطوير والاختبار.

تستفيد خراطيش HP LaserJet وHP Inkjet الأصلية، على عكس المنتجات المقلدة، من الأداء الفائق والنتائج المتسقة. من خلال برنامج Planet Partners الخاص بها، توفر إتش بي أيضًا خدمة إعادة التدوير ذات الحلقة المغلقة لضمان إبقاء الخراطيش بعيدًا عن مكب النفايات.

وفي جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) على مدى السنوات الخمس الماضية، تمّت مصادرة ما يقرب من 12 مليون منتج مقلدة من قِبل السلطات القانونية، بدعم من شركة إتش بي،

وكذلك أجرت أكثر من 4500 عملية تدقيق وتفتيش (CPPAs and CDIs) لمخازن الشركاء أو خلال عمليات التسليم للعملاء.

من خلال برنامج HP لمكافحة التزييف والاحتيال (ACF)، تعمل الشركة على توعية عملائها وشركائها ليكونوا يقظين ضد مستلزمات الطباعة المقلدة.

كما يتم التعاون بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والعالمية لاكتشاف وتفكيك العمليات غير القانونية التي تنتج مكونات طباعة إتش بي المقلدة.