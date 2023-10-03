ضبط 7 مطابع تقلد الكتب والمناهج الدراسية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 7 مطابع في محافظة القاهرة بتهمة تقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

تعود التفاصيل إلى كشف معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القائمين على إدارة 7 مطابع بدون ترخيص، كائنين بدائرة قسمي شرطة عين شمس والسلام أول بمحافظة القاهرة ، بتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على المطابع المشار إليها، وبحوزتهم كميات كبيرة من الكتب الدراسية لمراحل تعليمية مختلفة، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية وتقليد المطبوعات المختلفة.