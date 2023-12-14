ضبط 7 قضايا تهريب جمركي وهجرة غير شرعية خلال يوم

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات سفر.

وتمكنت في مجال جرائم التهريب الجمركي من ضبط 3 قضايا تهريب، وقضية أخرى تهريب مواد مخدرة، وحررت 2307 مخالفات مرورية متنوعة.



وفي مجال الأمن العام، ضبطت 23 قضية، ونفذت 151 حكمًا قضائيًا.



واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.