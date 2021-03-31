كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق مجهولين الأعيرة النارية في مشاجرة بمحافظة بورسعيد، وألقت القبض على مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله مجهولين يطلقون الأعيرة النارية في مشاجرة، وكذا تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان: “مشاجرة بالأسلحة النارية في محرقة بورسعيد”.

واضطلع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالفحص وتبين وقوع مُشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب أولوية الدخول للمحرقة المشار إليها المدفن الصحي للمواد المخدرة، الكائنة بدائرة قسم الجنوب أول.

ونتج عنها إصابة عاطل “له معلومات جنائية” -مقيم دائرة قسم الجنوب بعيار ناري، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأمكن تحديد أطراف المشاجرة وضبطهم، وتبين أنهم 7 عاطلين يوجد لهم معلومات جنائية -مقيمين بدائرة قسمي الضواحى والزهور.

وعثر بحوزتهم على الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة “بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، 480 قرص مخدر”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.