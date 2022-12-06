ضبط 7 أشخاص غسلوا 35 مليون جنيه من حصيلة نصب على شركات

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ارتكاب 7 أشخاص لجريمة غسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من التعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركات.

ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وامتناعهم عن السداد، الأمر الذي مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، تأسيس الشركات والمحلات التجارية.

إضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 35 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على نيابة غسل الأموال لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.