ضبط 7 أجانب ومصريين أثناء محاولة تهريب عملات في مطار القاهرة (صور)

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، من القبض على 7 أشخاص بينهم 5 أجانب أثناء محاولتهم تهريب أموال أجنبية ومحلية عبر مطار القاهرة بالمخالفة للقانون.

وحققت نتائج الضبطيات من خلال التعامل الفني، وأسفرت عن ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، لحيازتهم مبالغ مالية من عملات محلية، كانت مخبأة بين طيات ملابسهم داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.

وضبطت شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، لحيازتهما مبالغ مالية من عملات محلية، كانت مخبأة بين طيات ملابسهما داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

وألقت القبض على أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الدقهلية- لحيازته مبالغ مالية من عملات أجنبية، كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وضبطت أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الدقهلية- لحيازته مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”، كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

واتخذت الاجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.