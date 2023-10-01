ضبط 6942 قضية تسول خلال سبتمبر

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملة خلال شهر سبتمبر 2023، عن ضبط 6942 قضية تسول، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن استغلال شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة- الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 2 سلاح أبيض، مبلغ مالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 4 أطفال أحداث.

وبسؤال المجني عليهم أقروا باستغلال المتهمين في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.