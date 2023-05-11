ضبط 6 محاولات لتهريب عدد من السبائك والمشغولات الذهبية في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك والمشغولات والذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولي فى الإدارة الثالثة برئاسة أسامة محمد دياب مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 4 سبائك ذهبية بوزن 150 جرام اخفاهم الراكب داخل “باور بانك.

وقام بالضبط محمد محمود إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية وأحمد محمد عبد السلام وأحمد عادل ومحمد عبد العال مأمورى الجمرك وفرج حمدى رئيس قسم الفحص بالأشعة ومحمود جوهر مدير الحركة تحت اشراف أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة وأحمد عمر كحك مدير الجمرك.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من الكويت ، تم ضبط راكب مصري أخفى 4 سبائك ذهبية بوزن 225 جرام منهم 2 داخل جراب “نوته” صغيرة الحجم في يد الراكب، تم الضبط بواسطة كل من خالد حسام الدين مأمور اللجنة الجمركية وكل من إسلام العيسوى مأمور الجمرك ومحمود شحاتة رئيس القسم من إدارة الفحص بالأشعة وسامي نبيل ومصطفي فريد مأمورى الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي بمشاركة شيرين كمال الدين مأمور الجمرك و عمرو العميري مدير الحركة.

وكانت المحاولات من الثالثة إلى السادسة فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد حسن الحكش مدير الادارة بالإنابةففى المحاولة الثالثة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض تم ضبط 19 قطعة ما بين غوايش و سلاسل وخواتم ذهبية في التفتيش اليدوي والتفتيش الذاتي، قام بالضبط خالد حسام الدين مأمور اللجنة الجمركية و اسلام العيسوى مامور الجمرك و طاهر خفاجي رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة واحمد محمد فتحي وسامي نبيل مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي بمشاركة ياسر إبراهيم مدير الحركة تحت اشراف عمرو العميري مدير الحركة .

وفى المحاولة الرابعة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب نفس الرحلة السابقة تم ضبط راكب مصري أخفي سبيكة ذهبية بوزن مائة جرام أسفل بطانة الحذاء الذي يرتديه، تم الضبط بواسطة كل من خالد حسام الدين و سامي نبيل و احمد فتحي مأمورى الجمرك تحت ياسر إبراهيم مدير الحركة.

وفى المحاولة الخامسة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية علي رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة ، تم ضبط سبيكتين بوزن 148 جرام أخفى واحدة منهم داخل حقيبته والثانية في جيب بملابسه التي يرتديها، تم الضبط بواسطة كل من شيرين كمال الدين مأمور اللجنة الجمركية وكل من أميرة إسماعيل وأحمد عبد العليم مأمورى الجمرك علي جهاز الفحص بالأشعة وسامي نبيل وأحمد فتحي مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي بمشاركة الدكتورة ابتهال مصطفي مأمور الجمرك و ياسر إبراهيم مدير الحركة تحت اشراف عمرو العميري مدير الحركة.

وفى المحاولة السادسة والأخيرة، كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة، تم ضبط راكب مصري بحوزته 3 سبائك ذهبية بوزن 236 جرام أخفى إثنين منهما داخل حقيبته والثالثة في ملابسه التي يرتديها، وتم الضبط بواسطة كل من خالد حسام الدين مأمور اللجنة الجمركية وكل من اسلام العيسوى مامور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة وأحمد فتحي وسامي نبيل مأموري الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي تحت إشراف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة.

وقرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 6 محاضر ضبط جمركي أرقام 41 و42 و43 و44 و45 و46 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.