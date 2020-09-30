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ضبط 6 متهمين بالتحرش بفتاة إفريقية.. والضحية: كنت عائدة من عملي

في منطقة زهراء بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.
أماني عوض 3:11 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 3:11 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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توصلت الأجهزة الأمنية إلى مرتكبي واقعة التحرش بإحدى الفتيات تحمل جنسية إفريقية بمنطقة زهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وألقت القبض عليهم بإجمالي 6 متهمين.

جاء ذلك بعدما رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مضايقة بعض الأشخاص لفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة.

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وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحرى وفحص الكاميرات، واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة.

واقعة التحرش

واتضح أنهم 6 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم وضبطهم جميعًا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجني عليها، وهي مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر.

الجناة

وبمناقشتها عن الواقعة، اتهمتهم بالتحرش بها أثناء عودتها من عملها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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