ضبط 6 لصوص سرقوا مركبات «توك توك» وأعمدة إنارة ومشغولات ذهبية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على 6 لصوص سرقوا مركبات “توك توك” بالإكراه، وأعمدة إنارة ومشغولات ذهبية في مناطق المطرية والمرج والخليفة بمحافظة القاهرة ، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، قد تمكنت من القبض على 3 أشخاص -مقيمين بمحافظة القليوبية- وبحوزتهم مركبة “توك توك”، قطعتي سلاح أبيض “مطواة”، وذلك أثناء الاعتداء بالضرب على شخصين مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة “توك توك” المضبوطين بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة ‏المواطنين بالإكراه. ‏

وضبطت إحدى السيدات -لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج- وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية، جهاز “لاب توب” مجهولين المصدر.

وبمناقشتها اعترفت بسرقتهم من داخل مسكن إحدى السيدات محل عملها، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بأسلوب “المغافلة”، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

ونجحت في ضبط شخصين أثناء شروعهما في سرقة كابلات كهربائية من بعض أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.