ضبط 6 حالات بناء عقارات بالمخالفة في مدينة الصف بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة الرصد والمتابعه من ضبط 6 حالات بناء عقارات مخالفة بمركز ومدينة الصف ، في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بشأن رصد وإزالة مخالفات البناء.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم حيال المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإزالتها.

وأسفرت جهود المحافظة من خلال مركز ومدينة الصف عن إزاله حالات البناء المخالف، والتي شملت إزالة وفك الشدات الخشبية والأعمدة الخرسانية لحالة بناء على مساحة 100 متر بقرية طرخان، وأخرى على مساحة 80 مترا ملاصقة للمخالفة الأولى، والثالثة بوحدة الإخصاص على مساحة 80 مترا، بالإضافة لإزالة مخالفة بعرب الصباحية على مساحة 80 مترا، علاوة على فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية لعقارين يتم تشييدهما بالمخالفة ملاصقين لبعضهما على مساحة 250 مترا بمدخل قرية عرب غمازة الكبرى.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة 4 حالات بناء وتعدي على الأراضي الزراعية، وشملت إزالة حالتين على مساحة قيراط ونصف في نطاق الوحدة المحلية ببرنشت، بالإضافه لإزالة حالة بناء على مساحة 130 مترا بقرية العطف التابعة للوحدة المحلية بالبليدة، وحالة تعد على أرض زراعية في قرية كفر حميد التابعة للوحدة المحلية ببرنشت بمساحة 100 م.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود ضبط مخالفات البناء على مدار اليوم والرد على الإخطارات الواردة من وحدات المتغيرات المكانية، وإزالة المحالفات وتحقيق الانضباط.