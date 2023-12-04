ضبط 6 أطنان سكر مجهول المصدر في مصنع بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع للحلويات في منطقة السيدة زينب، لحيازته كميات كبيرة من السكر مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد استخدامها في إعداد الحلوى لتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفاً للقانون.

وعُثر بداخل المصنع على 6 أطنان سكر، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.