ضبط 6 أشخاص بينهم سيدتين أثناء تهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من القبض على 4 أشخاص وسيدتين أثناء محاولتهم تهريب مبالغ مالية أجنبية ومحلية، بالمخالفة للقانون داخل مطار القاهرة.

ومن خلال التعامل الفني تمكنت من ضبط سيدة -مقيمة بمحافظة القاهرة- لحيازتها مبالغ مالية من عملات أجنبية، كانت مخبأة أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

وضبطت سيدة وسيدة يحملان جنسية إحدى الدول، لحيازتهما مبالغ مالية عملات محلية، كانت مخبأة داخل حقيبة الأول، والثانية أسفل طيات ملابسها أثناء مغادرة البلاد بالمخالفة للقانون.

وألقت القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، لحيازتهم مبالغ مالية “عملات محلية”، كانت مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.

واتخذت الاجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.