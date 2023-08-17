ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة محاولة 6 أشخاص التنقيب عن الآثار ، داخل عقار في منطقة السيدة زينب.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار المُشار إليه، وأمكن ضبط 6 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” أثناء التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك أحدهم.

وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترًا، وضبطت الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.