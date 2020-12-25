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ضبط 6 أجانب عرضوا رشوة على فردي شرطة بمطار القاهرة

مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد.
أماني عوض 1:03 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20 1:03 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص يحملون جنسية أجنبية، بعدما عرضوا رشوة مالية على فردي شرطة من قوة الإدارة العامة لشرطة مطار القاهرة الجوي، ورفضوها وذلك نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد.

عرض رشوة لتسهيل تهريب أدوية

كان فردي شرطة قد أبلغوا عن عرض شخص يعمل بإحدى شركات تحميل الحقائب بمطار القاهرة، عليهم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد، رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية.

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وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بلاغ فردي الشرطة وضبط المتهمين

وضبطت 4 أشخاص يحملون جنسية دولة أجنبية”، وذلك أثناء تواجد اثنين منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردي الشرطة.

وضبط الأخران أثناء تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول، وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية أمبول، أقراص.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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