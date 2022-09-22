ضبط 6 آلاف كتاب في مخزن غير مرخص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط المسئول عن مخزن كتب لإدارته المخزن بدون ترخيص، وبيع وتداول كتب خارجية غير مصرح بتداولها من الجهات المعنية.

وبالتفتيش عُثر بداخل المخزن المشار إليه، على 6 آلاف كتاب خارجي بدون تصريح من الجهات المعنية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.