ضبط 570 كيلو أسماك فاسدة وإعدام 370 كيلو أجبان خلال حملات لـ«حماية المستهلك» في المحافظات

كثف جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعة على مستوى محافظات الجمهورية، من تواجدة في الأسواق، بالإضافة إلى الرقابة على المحال التي تبيع السلع الغذائية للمواطنين، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة.

قالت مصادر مسؤولة في الجهاز خلال تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الحملات أسفرت عن ضبط 570 كيلو جرام أسماك متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدامي خلال المرور على أسواق السمك في عدد من المحافظات، إذ تم التحفظ عليهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالف.

وأضافت المصادر، أن الجهاز قام بالمرور على عدد من مصانع المخللات في المحافظات، إذ تم إعدام نحو 300 كيلو مخللات يظهر عليها علامات الفساد الظاهري، وتم إغلاق المصانع والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

في سياق أخر، كشفت المصادر عن أن الجهاز شن حملات مكثفة على المدن المعروفة بصناعة الألبان والجبن في محافظات مصر، إذ تم إعدام 370 كيلو جرام أجبان مختلفة الأنواع يظهر عليها علامات التعفن ولا تصلح للاستهلاك الآدامي.

أكدت المصادر، أنه تم أيضا سحب 42 عينة مواد غذائية مختلفة وإرسالها لمعامل التحاليل بمديريات الصحة للتأكد من صلاحيات هذه العينات، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

وأشارت إلى أن الجهاز قام بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمصانع الغذائية في المناطق الصناعية المختلفة، لافتة إلى أن الهدف من الحملات هو التأكد من مدى السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين.

ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.