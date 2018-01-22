نقل وملاحة

ضبط 55 آيفون بجمرك سفاجا بقيمة 1.3 مليون جنيه

مها أبوودنضبطت جمارك ميناء سفاجا محاولة تهريب 55 جهاز ايفون ، بقيمة بلغت 1.3مليون جنيه ، بالمخالفة للقانون وتم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى حيث تم الإشتباه فى أحد سائقى الشاحنات الفارغة القادمة من السعوديةوبتفتيش الشاحنة الفارغة ت
5:41 م, الأثنين, 22 يناير 18 5:41 م, الأثنين, 22 يناير 18

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مها أبوودن

ضبطت جمارك ميناء سفاجا محاولة تهريب 55 جهاز ايفون ، بقيمة بلغت 1.3مليون جنيه ، بالمخالفة للقانون 

وتم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى حيث تم الإشتباه فى أحد سائقى الشاحنات الفارغة القادمة من السعودية

وبتفتيش الشاحنة الفارغة تبين وجود 55 هاتف محمول ماركة IPHONE 8 PLUS مخفاة داخل موتور التكييف الخاص بالسيارة بقصد التهرب الجمركى

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