ضبط 5440 شخصًا.. أحدث نتائج تنفيذ قرارات الحظر وإيقاف أعمال البناء (جراف)

واصلت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، توجيه الحملات المكبرة لضبط المخالفين لقرارات الحظر الصادرة من مجلس الوزراء، وقرار إيقاف كافة صور أعمال البناء.

وتنشر “المال” أبرز نتائج حملات الداخلية في تنفيذ قرارات الحظر وإيقاف أعمال البناء وغلق المحال، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وارتفعت أعداد المقبوض عليهم لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء بالمحافظات إلى 246 شخصًا، بعدما سجلت 74، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وأسفرت حملات الأجهزة الأمنية عن ضبط 5194 شخصًا لمخالفتهم قرار الحظر على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

وضبطت أجهزة الأمن 2002 سيارة، 168 دراجة نارية، 107 مركبة “توك توك” مخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

على صعيد متصل، أسفرت نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية، في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة، وتنظيم مواعيد الغلق، خلال 24 ساعة، عن ضبط 160 مخالفة غلق لمحال ومطاعم ومراكز تجارية.

واستمرت حملات كشف قضايا التموين واحتكار السلع المتعلقة بأزمة كورونا، وحرر 754 قضية على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، أبرز أرقام حملات خرق الحظر وأعمال البناء، التي ضبطتها أجهزة الداخلية.