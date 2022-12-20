ضبط 5400 علبة سجائر مجهولة المصدر و230 دواء غير مصرح بها

أجرى جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق، بالإضافة إلى مروره على بعض الصيدليات للتأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع بالسعر المعلن، بالإضافة إلى عدم احتكار السلع.

قالت مصادر مسؤولة بالجهاز، إن الحملات التي شنها الجهاز على الأسواق بالتعاون مع مدريات التموين والصحة للتفتيش على الصيدليات والمحال التجارية أسفرت عن ضبط 5400 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط230 علبة أدوية غير مصرح بها خارج المستشفيات الحكومية.

أضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات قامت بالمرور على المحال بشكل مفاجئ مما ساعد أعضاء الجهاز في ضبط الكميات المشار إليها من السجائر مجهولة المصدر داخل المحال وتباع للمواطنين بأسعار مرتفعة وأعلى من السعر التي أعلنت عنه الحكومة.

أشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بتهمة السلوك الخادع، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، وتطبيق العقوبات التي أقرها قانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على الأسواق طوال أيام الأسبوع بما فيه العطلات الرسمية.

ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين في حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.