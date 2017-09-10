ضبط 54 مطلوبًا وهاربًا في حملة أمنية بالبحر الأحمر

وكالات:أسفرت حملة أمنية نفذتها مديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 54 مطلوباً وهارباً من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، كما تمكنت حملات مباحث المرور من تحرير 366 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وتمكنت مباحث مرسى علم، من ضبط سيارة نقل محمل عليها 27 جوالاً من أحجار الكو

وكالات:

أسفرت حملة أمنية نفذتها مديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 54 مطلوباً وهارباً من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، كما تمكنت حملات مباحث المرور من تحرير 366 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وتمكنت مباحث مرسى علم، من ضبط سيارة نقل محمل عليها 27 جوالاً من أحجار الكوارتز التي تحتوى على خام الذهب؛ من خلال أعمال التنقيب عن الذهب بصحراء مرسى علم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فيما تمكنت مباحث قسم ثاني الغردقة من ضبط خادمة حال قيامها ببيع مشغولات ذهبية بسعر بخس لأحد المحلات عبارة عن 9 خواتم ذهب منها 8 خواتم مرصعة بالألماظ و2 سلسلة ذهبية ودبلة ومبلغ مالي 9 آلاف جنيه، وتبين قيامها بسرقتهم من سيدة سعودية تقيم بالقاهرة.