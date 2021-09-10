لايف

ضبط 54 قطعة أثرية أثناء تنقيب شخص أسفل منزله في أسيوط

ترجع للعصر اليوناني والروماني والفرعوني.
أماني عوض 3:40 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21 3:40 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ضبط قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط، التابع لقطاع السياحة والآثار، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط شخص بمركز شرطة القوصية أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

وبالفحص تبين وجود حفرة بأبعاد 3م ×1,5م وعمق 5م داخل غرفة بالطابق الأرضي تنتهى بسرداب، وضُبط أدوات الحفر.

وعثرت أجهزة الأمن على 54 قطعة يشتبه في أثريتها، وبعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع للعصر اليوناني والروماني والفرعوني.

اقرأ أيضا  ضبط «سمكرية البني آدمين» بالقاهرة.. والتحريات: حاصلة على دبلوم تجارة

وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، واتخذت الإجرءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

سحب 3248 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني ورفع 45 سيارة متهالكة خلال يوم

أماني عوض 4:24 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

خلافات تجارية تتسبب في خطف «عم» لنجل شقيقه بالقليوبية.. والأمن يحرره

أماني عوض 3:28 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

بعد فيديو استغاثتها.. الأمن ينفذ قرار تسليم طفل لحضانة والدته

أماني عوض 3:17 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

رئيس جامعة القاهرة : لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية

محمود خاطر 11:40 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

«الصحة»: تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 12 حالة

المال - خاص 2:14 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

لمدة شهر.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمشروع المونوريل

أماني عوض 1:22 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21