ضبط 54 قطعة أثرية أثناء تنقيب شخص أسفل منزله في أسيوط

ضبط قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط، التابع لقطاع السياحة والآثار، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط شخص بمركز شرطة القوصية أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

وبالفحص تبين وجود حفرة بأبعاد 3م ×1,5م وعمق 5م داخل غرفة بالطابق الأرضي تنتهى بسرداب، وضُبط أدوات الحفر.

وعثرت أجهزة الأمن على 54 قطعة يشتبه في أثريتها، وبعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع للعصر اليوناني والروماني والفرعوني.

وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، واتخذت الإجرءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.