ضبط 535 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض داخل مطبعة في القاهرة

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على مالك مطبعة -كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة- بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية عبوات كرتونية ونشرات دوائية، تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية التابعة لشركات محلية وعالمية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أمكن ضبط المدير المسئول بالمطبعة المُشار إليها.

وضبط 535 ألف مطبوع تجاري لعبوات كرتونية ونشرات دوائية تحت التجهيز، خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية على النحو المشار إليه بدون تفويض بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.