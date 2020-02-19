ضبط 5169 كيلو لحوم غير مطابقة للمواصفات خلال أسبوع في الجيزة

تلقت هيئة الخدمات البيطرية تقريرا من مديرية الطب البيطري بالجيزة بتفاصيل مضبوطات الحملات خلال الأسبوع الأول من فبراير، وذلك ضمن حملات لأطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين، وفي إطار الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق.

وأكد “التقرير” الذي حصلت “المال” على نسخة منه أنه تم ضبط ما يقرب من 5169 كجم من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير8 محاضر في الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري.

ولفت التقرير إلي أن إجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة فى نطاق محافظة الجيزة بلغ 3774 رأس من الماشية فيما بلغ إجمالى مذبوحات الدواجن 194,801 طائر داخل المجازر المعتمدة خلال نفس الفترة وتحقيقا لنفس الهدف لوصول اللحوم إلى المستهلكين بصورة صحية وآمنة.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن الرقابة على أسواق تداول اللحوم وتنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على صحة المواطن وتعليمات معالي وزير الزراعة بتكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.