ضبط 510 طرب حشيش بحوزة عنصر إجرامي في القاهرة (صور)

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، نشاط عنصر إجرامي -له معلومات جنائية- تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته 510 طرب لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ملصقات وإسطمبات خشبية، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 3 ملايين و570 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.