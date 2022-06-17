ضبط 51 قضية مخدرات في محيط الأندية ومراكز الشباب (صور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، توجيه حملة أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام)، ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 61 متهمًا وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 26,780 كيلو جرام، البانجو 12,500 كيلو جرام، الهيروين 1,860 كيلو جرام، الآيس “الشابو” 1,50 كيلو جرام، الإستروكس 560 جرام، بذور القنب “البانجو” 4 جرامات، 3880 قرص مخدر لعقار الترامادول، 1360 قرص مؤثر، 22 قرص إكستاسي “الخبوط” المؤثر، 10سم2 من مادة “جى إتش بى”، تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا.

وضبط مبلغ مالي، 59 هاتف محمول، 5 سيارات، 6 دراجات نارية، 14 قطعة سلاح أبيض، 3 ميزان، وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المخدرات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المخدران بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب.