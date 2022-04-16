وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية ، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 62 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على المضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,230 كيلو جرام، الهيروين 4,395 كيلو جرام، البانجو 4 كيلوجرامات، الآيس “الشابو” 1,350 كيلو جرام، الإستروكس 60 جرام، 8810 قرص مخدر لعقار الترامادول.

وتحفظت على 5000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 2091 قرص مؤثر، 5340 قرص منشط، ونفذت 30 حكمًا قضائيًا.

وضبطت مبالغ مالية، 58 هاتف محمول، 10 سيارات، 3 دراجات نارية، 4 موازين، 9 قطع سلاح أبيض.

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المخدرات بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات.