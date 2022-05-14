ضبط 51 قضية مخدرات بمحيط المقاهي والكافتيريات خلال 3 أيام (صور)

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة لأكاديمية الشرطة.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 63 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على كميات من مخدر الحشيش 15,400 كيلو جرام، والبانجو 10 كيلو جرامات، الإستروكس 3٫770 كيلو جرام، الهيروين 2,130 كيلو جرام، الآيس “الشابو” وزنت 110 جرام، 1084 قرص مخدر لعقار الترامادول، 719 قرص مؤثر، 50 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتنفذ 26 حكمًا قضائيًا.

وضبط مبلغ مالي، طبنجة صوت، 63 هاتف محمول، 3 سيارات، 7 دراجات نارية، 7 ميزان، 14 قطعة سلاح أبيض.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المخدرات بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات.