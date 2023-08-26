ضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة سائق في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة سائق سيارة نقل في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

واتضح من الفحص أن السائق من محافظة المنيا، وبحوزته 100 كرتونة بداخلهم 50 ألف علبة سجائر جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتحصله عليها من تاجر -مقيم بمحافظة الشرقية- لتوصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة المنيا، نظير تحصله على مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، لاسيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.