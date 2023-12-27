ضبط 50 ألف عبوة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة بيع 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا في السوق السوداء، أثناء وجودها داخل مخزن بمحافظة مطروح.
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ، من ضبط عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة- أثناء تواجده بمخزن كائن بدائرة قسم شرطة براني وبحوزته 50 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات رفع الأسعار.