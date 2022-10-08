ضبط 5 متهمين في قضية غسل أموال بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عصابة مكونة من 5 أشخاص تخصصت في غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية، قد كشفت 5 أشخاص -يوجد لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية- إتجارهم في المخدرات وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

واتضح أنهم أسسوا الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيهًا تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.