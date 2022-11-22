ضبط 5 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمحافظة القاهرة ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن 5 أشخاص، متورطين في الحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم أثناء تواجدهم بالعقار المشار إليه، وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.