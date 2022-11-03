ضبط 5 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن 4 أشخاص وسيدة -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- وراء أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات “مستأجرة”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 7 هواتف محمولة، سيارتان ملك شقيق أحدهم، أدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر على حفرة بعمق 20 متر.

وبمواجهتهم اعترفوا بالقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.