ضبط 5 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة والبحر الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن القاهرة والبحر الأحمر من القبض على 5 متهمين جدد بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وضبط رجال الشرطة في مديرية أمن القاهرة 3 أشخاص أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سائق وموظف بأحد الفنادق أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتخذت الإجراءات القانونية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.