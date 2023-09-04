ضبط 5 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على 5 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك بعدما كشفت شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، 2 ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وأضاف المتهمين أنهما اشتركا مع شخصين -أحدهما خارج البلاد- وأمكن ضبط الآخر بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.

وأمكن تحديد وضبط متهمين آخرين، وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين بمجال التحويلات خارج البلاد، لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.